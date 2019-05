Medici famiglia tutor ai corsi di laurea

I medici di medicina generale, per la prima volta, entrano in università come tutor ai corsi di laurea e grazie a un protocollo d'intesa tra Ateneo e Regione potranno integrare con le loro competenze la preparazione dei futuri medici. Quello nato a Genova è il primo Dipartimento misto tra Università e Medici di famiglia che ha l'obiettivo di coordinare la realtà universitaria con quella territoriale e favorire la qualità formativa. "Si parla spesso di integrazione tra ospedale e territorio, centrale anche nel nostro Piano socio sanitario - spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - e la firma di oggi è un tassello importante per la realizzazione concreta di questo principio". La Liguria diventa così un laboratorio, anche in considerazione della particolare situazione demografica segnata da età avanzata dei residenti e cronicità delle patologie.



Data ultima modifica 04 maggio 2019 ore 13:39