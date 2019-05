Fa inversione a U e falcia motociclista

(ANSA) - SAVONA, 29 APR - Un uomo di 55 anni residente in una frazione di Quiliano (Savona) è morto stamani in un incidente stradale avvenuto attorno alle 8,10 a Vado Ligure, nel savonese.

L'uomo viaggiava in moto sull'Aurelia, in direzione Francia, quando per cause ancora da chiarire è andato a schiantarsi contro la fiancata di una Skoda. Secondo i primissimi rilievi di carabinieri e polizia municipale l'auto stava facendo inversione a U. Il violento impatto ha sbalzato il motociclista oltre la vettura. L'uomo è morto sul colpo. Il conducente della Skoda è stato portato i ospedale in stato di choc.