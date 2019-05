5 Terre invase pensano a numero chiuso

Alle Cinque Terre si torna a parlare di numero chiuso per i visitatori dopo il sovraffollamento di turisti che è stato registrato durante le ultime festività di Pasqua e del 25 aprile. In migliaia hanno invaso i borghi, raggiunti in treno e con i traghetti, e se da un lato hanno contribuito a incrementare l'economia del territorio confermando la grande attrattiva del comprensorio a livello mondiale, dall'altro hanno provocato preoccupazione per la congestione di vicoli e piazzette che quest'anno è apparsa maggiore rispetto al passato. Il sindaco di Riomaggiore, Patrizia Pecunia rinnova la richiesta di un confronto istituzionale per prendere "decisioni divenute ormai non più rimandabili: strategia turistica unitaria a livello nazionale, regolamentazione degli accessi tramite prenotazione preventiva - anche connessa alla Cinque Terre Card, priorità e tariffe agevolate per il turista che risiede". Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato un incontro con sindaci e Parco

