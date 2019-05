Si apre nuova voragine, di nuovo chiusa la strada per Portofino

La strada carrabile tra S.Margherita Ligure e Portofino è stata chiusa al traffico a causa di una voragine che si è aperta stamani all'improvviso al centro della carreggiata. Il crollo si è verificato tra Paraggi e Portofino in un tratto che non era stato coinvolto dalla mareggiata di ottobre. La strada, dopo i lavori, era stata riaperta poche settimane fa.

"Non c'è pace, ma supereremo anche questa, in fretta e bene rimboccandoci le maniche come sempre. Stiamo già lavorando alla buca. Ovviamente non si tratta della strada crollata e ricostruita, ma di un altro tratto della medesima provinciale", ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"I sindaci di Portofino e Santa Margherita e il Consigliere della Città Metropolitana Franco Senarega sono già sul posto con le aziende incaricate per correre ai ripari - ha aggiunto Toti -. La strada è già stata riaperta a senso unico alternato in poche ore.

Domani mattina, una volta fatti defluire i molti turisti presenti nel borgo, inizieremo subito i lavori di ripristino, sarà sul posto l'assessore alle infrastrutture Giampedrone, e contiamo di riparare tutto già in giornata. Evidentemente il mare o l'acqua proveniente dal monte ha danneggiato la carreggiata anche lì, durante la grande perturbazione di ottobre. Ma non ci pieghiamo e non ci arrendiamo e siamo già al lavoro. Guardiamo avanti".



Data ultima modifica 28 aprile 2019 ore 20:01