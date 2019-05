Vince 100mila euro ma non lo sa, appello

Un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro al concorso "Pasqua 100x100, SuperEnalotto SuperStar", ma ancora non lo sa. Così Concetta Scappatura, titolare della ricevitoria di Camporosso in cui è stata giocata la schedina vincente, ha pubblicato sulla vetrina della propria tabaccheria un appello con scritto "Attenzione, portateci a controllare le schedine del Superenalotto del 20 aprile 2019. Uno di voi ha vinto 100mila euro e non lo sa".

E' stata la Sisal a informare la titolare della vincita. Ma attenzione: "L'estrazione - avverte Scappatura - non c'entra nulla con i numeri giocati con la classica schedina del Superenalotto e c'è il rischio che il fortunato vincitore abbia già buttato via la schedina". Il concorso, infatti, non si basa sull'estrazione dei numeri, ma su quella dei codici delle schedine giocate. Qualcuno che ha perso al SuperEnalotto, potrebbe aver gettato la schedina in modo sbadato o senza sapere della successiva estrazione.



Data ultima modifica 27 aprile 2019 ore 16:06