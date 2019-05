Cede il cancello dell'ingresso al parco giochi, muore una bimba

Una bambina è morta a Lerici nello spezzino in un parco giochi per un incidente accaduto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe stata provocata dalla caduta del cancello. La bimba era in compagnia del nonno che sarebbe rimasto ferito. Sul posto, nella frazione Pugliola, si sono recate ambulanze e vigili del fuoco.



Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri l'incidente è accaduto mentre la bambina, che abita nella zona, stava uscendo dal parco giochi dove era stata fino a quel momento in compagnia del nonno. Per motivi in corso di accertamento il cancello di uscita, di tipo scorrevole, è caduto a terra ed ha travolto entrambi. L'uomo è riuscito a chiamare aiuto e la piccola è stata soccorsa e portata all'ospedale locale. A causa delle gravi ferite riportate è stato predisposto subito il suo trasferimento in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova ma la piccola è morta prima dello spostamento.

Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, sta cercando di capire quale sia stata la causa dell'incidente nel parco giochi comunale in cui una bambina del posto è morta schiacciata dal cancello di ingresso. "Appena abbiamo avuto notizia della terribile tragedia abbiamo avviato le verifiche del caso per capire che cosa sia accaduto" ha detto all'ANSA Paoletti. "Al momento non posso dire altro. C'è una indagine in corso".

Data ultima modifica 27 aprile 2019 ore 19:31