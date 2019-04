Cane labrador morde bimba in casa

Una bimba di 16 mesi è stata azzannata al volto da un cane labrador di 5 anni, di proprietà dei genitori, nella loro casa a Genova Sestri Ponente. La piccola non è grave: è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini in codice giallo ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, in casa oltre alla piccola c'erano la madre e la sorella di sette anni. La donna è intervenuta e ha liberato la figlioletta. Il labrador è stato sequestrato e trasferito al canile di monte Contessa. La mamma ha raccontato che da alcune settimane l'animale si era dimostrato geloso nei confronti della piccola. "La bambina - ha spiegato la direzione dell'ospedale - è stata classificata in codice verde e subito portata in sala operatoria per la pulizia della ferita e la sutura. Nessun problema clinico, la bimba sarà dimissibile entro un paio di giorni" dicono i medici.