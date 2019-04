(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 22 APR - Sono una ventina gli interventi per il forte vento effettuati, dalla scorsa notte in provincia di Imperia, dai vigili del fuoco per rami e insegne pericolanti. In passeggiata Trento Trieste, a Sanremo (località Sud-Est) è crollata una palma vicino a un parco giochi per bambini. Rami e alberi pericolanti anche nella zona di Ventimiglia e a Rollo, al confine con la provincia di Savona.