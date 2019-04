Nuovo volo Genova-Mosca con Pobeda

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Ha preso il via il nuovo collegamento tra il "Colombo" e l'aeroporto di Mosca Vnukovo. Da Vnukovo in treno si raggiunge il centro di Mosca in 30 minuti. La nuova rotta è operata dalla compagnia Pobeda, vettore low cost del gruppo Aeroflot. Pobeda volerà tra il capoluogo ligure e Mosca 4 volte alla settimana fino a fine ottobre: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. "La Liguria e la Federazione Russa sono ancora più vicine - commenta Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova - Siamo molto fiduciosi nel successo di questa rotta, basti pensare che sul primo volo da Mosca erano presenti 180 passeggeri, su quello in partenza 160". Il volo porterà benefici al turismo: lo scorso anno gli arrivi dalla Russa sono stati 74.500, in aumento dell'8%. "La Russia è un partner fondamentale per la Liguria e per l'Italia - commenta il governatore Toti - Un collegamento con Mosca è strategico per il turismo in entrata e per le imprese liguri che vedono nella Russia un mercato in espansione".