Minaccia ex moglie e compagno, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Ha minacciato di morte la ex moglie e il suo attuale compagno, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla stessa. Per questo i carabinieri del nucleo radiomobile di Sestri Levante hanno arrestato un uomo di 58 anni con l'accusa di stalking. Secondo quanto accertato, l'uomo ha incontrato i due in un locale pubblico e li ha minacciati di morte. Non pago delle minacce, ha inseguito la coppia fino al negozio della ex moglie dove i due sono stati costretti a barricarsi per evitare che l'uomo potesse ancora minacciarli. Una volta al sicuro nel negozio la coppia ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato il sessantenne.