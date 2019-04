Spezia punta a offrire i musei civici gratis per tutti e sempre

Musei civici gratuiti tutto l'anno per turisti e residenti alla Spezia. È l'obiettivo a cui sta lavorando l'amministrazione, per rendere l'ingente patrimonio di opere d'arte e storia fruibile a tutti "partendo dall'idea di città come museo a cielo aperto" ha spiegato all'Ansa il sindaco Pierluigi Peracchini. Tra i progetti c'è anche la riqualificazione e il rilancio di un'area della città, dove risiedono i grandi cantieri navali, che diventerà "il miglio blu della nautica, riconosciuto a livello mondiale, in grado di attrarre clienti e capitali". Il progetto vale 1 milione e 250 mila euro e prevede una caratterizzazione della zona, opere infrastrutturali, servizi e zone residenziali. La Spezia capitale della nautica ma anche sempre più votata al turismo: entro un anno, grazie a un progetto da 1 milione e 500 mila euro, sarà inaugurato il "Parco delle Mura", quasi tre chilometri di percorso a piedi e in bici lungo le restaurate mura ottocentesche che proteggevano l'arsenale militare voluto da Cavour.