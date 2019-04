Visco, ci sono ancora banche deboli

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Il sistema bancario italiano "abbiamo sempre detto che è solido nel suo complesso. Ci sono realtà che possono essere deboli: ci sono state e ci sono ancora adesso".

Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a Genova. Sugli npl "progressi ci sono stati", ha detto, aggiungendo che quando si parla di "rischio finanziario delle banche italiane" perché hanno investito in titoli pubblici ciò "va visto con attenzione" perché "valutati a prezzi di mercato" e "sono incorporati nella valutazione degli stress test". Visco ha aggiunto che i mercati internazionali guardano con apprensione all'Italia sia per la sua "capacità di continuare nella ripresa" e sia per la "paura che dal lato degli equilibri delle compatibilità della finanza pubblica non ci sia l'attenzione necessaria". Visco ha parlato nell'aula magna dell'università dove ha presentato il suo libro 'Anni difficili dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l'economia'.