Caccia al tesoro per scoprire l'arte

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Il turismo culturale si mette in gioco in Liguria dal 18 maggio all'8 giugno con 'TravelArt', un' esperienza di gioco collettiva organizzata dall'Agenzia di promozione turistica 'In Liguria' tra Sanremo e Genova e finanziata da Fondazione Carige. Una caccia al tesoro a squadre, per turisti e residenti si svolgerà nell'arco di tre weekend primaverili, tra Sanremo e Genova: i giochi si apriranno il 18 maggio a Sanremo per spostarsi a Genova nel fine settimana tra 1 e 2 giugno, e ancora a Genova l'8 giugno. Un 'live performing art' si svolgerà sabato 8 giugno in piazza De Ferrari, dove sarà allestita una performance artistica live: un'estemporanea in cui pittori, artisti, illustratori, fumettisti, riprodurranno un'opera tra le produzioni artistiche liguri in un momento di condivisione artistica collettiva. Il terzo punto del format sarà la chiave digitale della 'game experience', una gara esperienziale, che avrà come protagonisti gli utenti, che genereranno contenuti in prima persona condividendoli sui social.