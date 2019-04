Notre-Dame: Bagnasco, devastato simbolo

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Il cardinale Bagnasco ha inviato all'arcivescovo di Parigi Michel Aupetit un telegramma di solidarietà dopo il rogo che ha distrutto la cattedrale di Notre-Dame de Paris. "Abbiamo assistito, sgomenti, al terribile incendio che ha colpito la Sua Cattedrale - scrive Bagnasco -.

Voglia ricevere la mia personale solidarietà e le mie preghiere insieme a quelle di tutta la comunità ecclesiale dell'Arcidiocesi di Genova. Siamo vicini a Lei, al Clero, alla sua Comunità e al popolo francese in questo momento così doloroso per la devastazione del simbolo della Chiesa e di Parigi. Consideriamo la quasi millenaria vostra Cattedrale come un patrimonio non solo della Francia ma dell'Europa e del mondo intero. Siamo certi - conclude - che l'aver assistito a un così drammatico evento susciterà le necessarie e generose energie per la ricostruzione dell'ineguagliabile e universale tesoro culturale e religioso che è stato distrutto dal fuoco, come la moltitudine di persone in preghiera, specialmente giovani, ha mostrato".