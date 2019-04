Gru si piega, 20 famiglie sfollate

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Una gru, posizionata in un cantiere dove da tempo i lavori sono fermi, si è piegata questo pomeriggio in via Pirandello, nel quartiere residenziale di Albaro. Due palazzine sono state evacuate per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. I pompieri hanno anche avvisato la protezione civile e la ditta Vernazza che si occuperà della rimozione della gru. Sono venti le famiglie che passeranno la notte fuori da casa, trovando accoglienza da parenti, amici e in strutture ricettive messe a disposizione dal Comune. La ditta Vernazza comincerà le operazioni domani mattina. Secondo quanto si apprende, già ieri mattina gli ispettori della Asl erano arrivati in cantiere e avevano segnalato alcune irregolarità per la gru che però non si era ancora piegata.