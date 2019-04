Tre sindaci, una campagna elettorale

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Campagna elettorale unica per i tre sindaci di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, comuni guidati da tre quarantenni di centrodestra. Visti i buoni rapporti di vicinato, i sindaci uscenti hanno realizzato un manifesto che li riprende insieme. L'iniziativa coinvolge anche il primo cittadino di Portofino, anche se nel borgo dei vip non si voterà a maggio. "Continuiamo insieme - Per un territorio unito" è lo slogan della foto che riprende Matteo Viacava, Paolo Donadoni e Carlo Bagnasco, sindaci di Portofino, Santa Margherita e Rapallo. "La collaborazione nata negli ultimi anni tra i nostri comuni - recita una nota - non ha precedenti e rappresenta la vera novità politica del Golfo del Tigullio. Dopo decenni di conflittualità e campanilismi c'è una visione ampia". I sindaci ricordano i progetti portati avanti insieme: collegamenti per ospedali e aeroporto, il Discobus, il Red Carpet da Rapallo a Portofino, la festa per la riapertura della strada per Portofino distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre.