Piaggio: 504 in cig dal 2 maggio

Cassa integrazione per 504 lavoratori di Piaggio Aero dal 2 maggio: è questa la notizia confermata durante l'incontro propedeutico a quello del 17 aprile al Mise alla presenza di Rsu e organizzazioni sindacali all'Unione Industriali di Savona. Dunque dal 2 maggio altri 474 lavoratori si aggiungeranno ai 30 già in cig. Per 126 sarà cassa interazione a zero ore, oltre ai 30 che vi erano già. "I 5 mesi di attendismo e sottovalutazione da parte del Governo - ha detto Alessandro Vella (Fim Cisl) - hanno causato un primo 'capolavoro'". Secondo Vella "è tutto in mano al Governo, che sul caso è in confusione.

Deve dare conferme sulla commessa dei P180 per far ripartire il lavoro. La cassa andrà avanti per 3 mesi, se entro agosto non verranno prese decisioni lo scenario potrebbe cambiare". Per quanto riguarda il drone P1HH, invece, il 27 febbraio ci erano stati promessi 250 mln e la certificazione dei sistemi. A distanza di 2 mesi sarebbe paradossale non certificare il drone per 70 milioni".

L'annuncio della Cig era stato fatto dal commissario Nicastro nei giorni scorsi, quando rese noto che erano garantiti solo gli stipendi di aprile.

Piaggio Aero ha aperto la cassa integrazione per 1027 dipendenti. Per tre mesi, a partire dal 2 maggio, interesserà 504 persone, di queste 156 a zero ore. Nello stabilimento di Genova la cig interesserà 22 dipendenti oltre ai 15 già in cassa. A Villanova d'Albenga la cig riguarderà 452 addetti oltre ai 15 già in cassa. Le aree coinvolte sono velivoli, direzione tecnica, staff. Escluse le aree motori a Villanova e customer service a Genova.



