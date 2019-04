Peveraro, risultati 2018 Iren i migliori

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "I risultati del bilancio 2018 sono i migliori di sempre nella storia di Iren e segnano un ulteriore passo avanti nella strategia del gruppo caratterizzata dall'attenzione verso i clienti, gli azionisti, le persone che lavorano in azienda e, in generale, verso i territori di riferimento". Lo sottolinea in una nota il presidente, Paolo Peveraro.

Iren chiude il 2018 con un utile netto di 242 milioni di euro in crescita dell'1,8% rispetto a 238 milioni di euro del 2017. I ricavi ammontano a 4.041 milioni di euro (+9,3% sul 2017).

Proposto un dividendo per azione pari a 8,4 cent di euro, in crescita del 20%. "Il 2018 è stato contrassegnato da un importante incremento dell'ebitda (+18%), da un aumento significativo dei dividendi (+20%) e da una notevole crescita negli investimenti (+25%), quasi interamente destinati allo sviluppo sui territori, generando per gli stessi - ricorda Peveraro - rilevanti ricadute in termini socio economici. Il trend proseguirà anche in futuro, in linea col piano industriale".