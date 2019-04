Piaggio Aero: tre incontri su futuro in nove giorni

(ANSA) - SAVONA, 11 APR - Tre incontri per definire il futuro di Piaggio Aerospace. Si terranno il 15 aprile a Savona, presso la sede di Unione Industriali, il 17 aprile (al Ministero del Lavoro) e il 24 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico. I primi due verteranno sulla procedura di cassa integrazione aperta dal commissario Vincenzo Nicastro, mentre nel terzo i sindacati chiederanno al Mise decisioni definitive sugli investimenti che il Governo ha più volte annunciato, ma finora non ancora concretizzato, su prodotti Piaggio. La procedura di cassa integrazione è stata aperta dopo che il ministro Elisabetta Trenta ha confermato i dubbi dell'Aeronautica sul drone P1HH, per il quale era atteso un investimento del Governo da 250 milioni. Il rischio che lo stanziamento venga cancellato sarebbe bilanciato dall'intenzione del ministero di rinnovare la flotta di P180: in assenza di tempistiche e di certezze, però, il commissario di Piaggio ha avviato la procedura di cassa per tutti e mille i lavoratori degli stabilimenti di Villanova d'Albenga (Savona) e Genova.