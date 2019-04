Nasconde 15 kg hashish sotto sella moto

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Ha nascosto 15 chili di hashish nel sottosella del suo scooter ma è stato notato da un agente delle volanti fuori servizio e è stato arrestato. È successo ieri sera in via Bonifacio, a Marassi. In manette è finito un genovese di 50 anni, con diversi precedenti penali. L'uomo è stato visto mentre infilava un panetto di droga nello scooter per poi allontanarsi in modo frettoloso. L'agente ha chiamato la centrale operativa per un controllo. I poliziotti hanno così perquisito la casa e il veicolo all'interno del quale sono stato trovati 30 involucri di cellophane, ciascuno contenente 10 tavolette di hashish per un peso complessivo di 15,405 chili.

Stupefacente, scooter e cellulare sono stati sequestrati.