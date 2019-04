Polizia, a Genova furti in calo, più violenze sessuali

Meno furti e rapine ma aumentano le violenze sessuali, gli scippi e le estorsioni a Genova. È il bilancio della polizia genovese diffuso nel corso delle celebrazioni dell'anniversario della fondazione.

In particolare, nel corso del 2018 sono state 73 le violenze sessuali rispetto alle 37 del 2017 (+97,30%); gli scippi sono stati 104 (73 nel 2017, + 42,47%; le estorsioni 35 (29 nel 2017, + 20,69%). In calo i furti in abitazione (- 3,15%), le rapine nei negozi (-10,34%); i tentati omicidi (- 33,33%) e gli omicidi volontari (da 4 nel 2017 a zero nel 2018).

Aumentano gli arresti in particolare nell'ambito del contrasto agli stupefacenti. Sono stati 1.060 gli arrestati in totale (+ 10%) e 4.614 le denunce (+0,33%); in materia di droga sono state 262 le persone arrestate. In totale sono stati sequestrati 1.440 chili di droga: 271 di eroina; 325,2 di cocaina; 786,2 di hashish e 58,2 di marijuana.