Genova-Savona: nel 2019 crocieristi +13%

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - I numeri dei porti di Genova e Savona sono stati presentati al Seatrade di Miami la più importante fiera al mondo per il settore crocieristico. Rispetto ai passeggeri movimentati nel 2018, ovvero 1.859.885, per il 2019 si prevede una crescita del 13% per un totale di 2.100.000 passeggeri. Secondo lo Statistics Report di MedCruise, il sistema Portuale ligure, secondo in Italia dopo Civitavecchia, risulta essere il quarto nel Mediterraneo dietro a Barcellona, Civitavecchia e Isole Baleari; terzo tra i porti home port dopo Barcellona e Civitavecchia e primo nella classifica dei porti con maggior numero di passeggeri per toccata nave (4397) davanti a Barcellona e Marsiglia. Genova, homeport di MSC, ha appena iniziato l'alta stagione e prevede per tutta l'estate 4 navi della compagnia ginevrina ogni settimana con una media di 40.000 passeggeri. Entro fine anno l'obiettivo è di traguardare 1.350.000 crocieristi. Aumento importante di passeggeri anche grazie al ritorno di Costa Crociere.