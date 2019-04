Scappano a carabinieri e speronano auto

Scappano a un posto di blocco dei carabinieri e dopo avere speronato un'altra macchina fuggono a piedi. E' successo in Valfontanabuona, lungo la statale 225. Uno dei fuggitivi, quattro in tutto, è stato arrestato. E' un uomo di 49 anni di origini sinti. A bordo della vettura i militari hanno trovato refurtiva e materiale per lo scasso e ipotizzano dunque che si tratti di una banda di ladri che aveva appena fatto un colpo. Secondo quanto accertato, i militari erano impegnati in un controllo del territorio quando hanno intimato l'alt alla vettura ma l'auto non si è fermata ed ha proseguito la corsa fino a Monleone di Cicagna dove ha speronato una macchina ferendo il conducente, ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Dalla vettura sono usciti in quattro e sono scappati.

I carabinieri sono riusciti a raggiungere l'uomo di 49 anni che è stato arrestato. A bordo della vettura sono state trovate alcune collanine d'oro, fedi nuziali e altri gioielli, oltre a una pistola rubata.