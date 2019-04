Bucci,stanotte inizia demolizione pila 5

"Sono stato al cantiere ovest di Ponte Morandi nel pomeriggio con il ministro Salvini e le aziende dell'ati impegnate nella demolizione ci hanno assicurato che questa notte inizierà il taglio della pila 5". Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. Bucci ha spiegato che "lo smontaggio durerà tra i 10 e i 15 giorni" e "nel frattempo inizieranno i tagli di altre pile, al massimo tre contemporaneamente con l'uso delle maxi gru montate in questi giorni". Sul fronte della demolizione il sindaco ha ricordato che resta ancora da tirare giù un impalcato, sempre sulla parte ovest. "Entro i primi di maggio vogliamo arrivare a prendere la decisione definitiva per quanto riguarda la demolizione delle pile strallate 10 e 11 e a avere il progetto per farlo". Intanto "procede il montaggio delle torri di supporto al moncone est - aggiunge - ne mancano due su quattro. Quando tutte toccheranno il ponte potremo riaprire via Fillak e non avremo più bisogno di quella zona rossa".