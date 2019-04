Ubriachi gettano molotov centro migranti

Quattro studenti che, ubriachi, hanno lanciato una molotov contro il centro per migranti gestito dal Ceis 'Casa Apollaro' di Davagna (Genova) sono indagati per incendio aggravato dall'odio razziale. I quattro hanno ricevuto l'avviso di garanzia. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 febbraio. La molotov aveva innescato fiamme che avevano bruciato una bandiera e annerito i muri all'esterno del centro prima di esaurirsi mentre i 24 ospiti della struttura, tutti richiedenti asilo erano usciti spaventati ma sani e salvi.

Secondo le indagini i quattro avevano abbondantemente bevuto hanno deciso di salire in macchina dove, sempre secondo gli inquirenti, in tre preparano la molotov. La Procura non ritiene che dietro il gesto ci sia l'input d'una formazione politica ma la connotazione xenofoba del gesto sì: il bersaglio sarebbe stato individuato con determinazione. Decisivo per l'indagine il filmato di una telecamera di videosorveglianza che riprende l'auto.



