Iit, 'Giochi robolimpici' per i bambini

(ANSA) - GENOVA, 5 APR - L'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in collaborazione con l'Associazione Festival della Scienza e la Porto Antico di Genova spa inaugura domani alle 16 all'interno de La città dei bambini e dei ragazzi, presso il modulo 1 dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, i 'Giochi robolimpici', il nuovo percorso didattico dedicato a scuole primarie e secondarie di primo grado costruito per preparare le nuove generazioni all'arrivo delle nuove tecnologie. Le nuove attività didattiche proposte da Iit si baseranno sul principio dell'edutainment, l'educazione resa divertente mediante l'utilizzo di giochi. I ragazzi avranno modo di confrontarsi in un percorso di giochi 'robolimpici' che consistono in attività sportive a basso impatto atletico, per scoprire la robotica: come pensa, guarda e si nutre un robot? come si produce energia pulita? Attraverso i giochi progettati da Iit i piccoli della Città dei bambini potranno scoprire come funzionano queste tecnologie e come potranno migliorare la vita.