Toti chiede stop cantieri in autostrada

(ANSA) - GENOVA, 4 APR - I cantieri sulle autostrade liguri, aperti per mettere a norma le gallerie con vie di fuga e che stanno creando disagi al traffico, sono stati al centro di un incontro in Regione tra i rappresentanti delle concessionarie, il governatore Toti e gli assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Berrino e Giampedrone. La Regione ha chiesto la rimozione della maggior parte dei cantieri prima dei ponti di primavera, per consentire l'arrivo dei turisti e il più possibile una regolare viabilità. I concessionari autostradali hanno garantito che i cantieri saranno rimossi per affrontare al meglio il traffico in occasione dei ponti. Le parti torneranno a incontrarsi dopo il Primo Maggio per affrontare il tema della viabilità estiva e avere un quadro dettagliato di tutti i cantieri previsti.