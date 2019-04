Nuova sede per Enel X a Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 APR - Genova diventa una città 'pilota' per sviluppare la mobilità elettrica e l'efficientamento energetico degli edifici. Enel X, divisione del gruppo dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali ha inaugurato una nuova sede. Presenti alla cerimonia l'amministratore delegato di Enel X Francesco Venturini, la responsabile Sviluppo strategico dell'azienda Sonia Sandei, il vicesindaco di Genova Stefano Balleari, una delegazione di lavoratori che nella nuova sede sperimenteranno lo 'smart working'. La nuova sede di Enel X è ubicata in salita Giusti 2, zona centrale del Carmine, ha una superficie di 442 metri quadrati, con 16 postazioni open space, 3 sale riunioni e 18 postazioni per lo smart working.

"E' la terza sede che apriamo in Italia, dopo Roma e Milano, puntiamo moltissimo su Genova e sul trasporto pubblico elettrico, non c'è nessun altro player che in una città metropolitana abbia istallato 100 colonnine di ricarica", sottolinea Venturini.