Allerta giallo prolungato fino alle 18 su Centro e Levante ligure

(ANSA) - GENOVA, 4 APR - E' stata prolungata fino alle 18 l'allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione, escluso il Ponente Ligure che vedrà terminate l'allerta alle 15.

Tutta la Liguria è stata interessata, come previsto, da piogge diffuse con episodi temporaleschi forti. Attualmente le precipitazioni insistono sul genovesato ma in modo particolare sul Levante ligure. Nelle ultime ore è stato segnalato l'innalzamento del livello del Magra: si attende il passaggio di una piena ordinaria ampiamente contenuta in alveo nel corso del pomeriggio. Nelle ultime ore si sono verificate precipitazioni moderate e localmente forti con cumulate di 53.4 millimetri in un'ora a Torriglia (Genova). Sul versante toscano del Magra sono caduti 72.6 millimetri in un'ora. Rovesci intensi sono stati registrati alla Spezia Fabiano (18 millimetri in 15 minuti), sulla Statale di Né (Genova, 16.6 millimetri sempre in 15 minuti) e Genova Gavette (14.4 ancora in un quarto d'ora).