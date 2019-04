Santa: opere d'arte per arredo urbano

(ANSA) - GENOVA, 3 APR - Panchina d'autore a Santa Margherita Ligure. L'artista Filippo Bragatt, famoso per i suoi grandi ritratti di personaggi celebri, ha donato al Comune una sua opera d'arte: una panchina con un buco da cui spunta un albero.

"Questa panchina nasce per dimostrare che la natura si può ribellare e può incidere sulla nostra tranquillità: su una panchina ci rilassiamo, leggiamo, ci baciamo, irrompe un albero.

Questo deve essere un monito per il rispetto della natura e per trovare una convivenza sostenibile", dice l'artista. La panchina, chiamata Never let your brain sit, si trova ai Giardini a Mare. L'amministrazione fa sapere che l'installazione è l'inizio di un percorso che porterà vari artisti contemporanei a lasciare le loro opere a Santa. "La città merita l'attenzione di artisti contemporanei; per questo abbiamo accolto la proposta di Filippo Bragatt. La prima di una serie di installazioni artistiche come elementi di arredo", commenta il consigliere Nicolò Cendach che ha curato il progetto.