Piaggio Aero: verso cigs per 1.027

Il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro intende aprire a breve una procedura di cigs per i dipendenti del gruppo, che partirebbe a inizio maggio. La richiesta sarà per un massimo di 1.027 dipendenti, ma l'utilizzo potrebbe essere inferiore rispetto ai carichi di lavoro. E' quanto filtra da fonti sindacali. Sul tavolo le incertezza sui tempi degli investimenti sull'aereo da trasporto executive P180 e dei finanziamenti per la certificazione del drone P1HH e le conseguenze sull'attività. "Avviamo la procedura per la cassa integrazione - ha spiegato il commissario Piaggio, confermando le indiscrezioni sulla cigs già filtrate durante l'incontro con i sindacati -. Valuteremo e verificheremo con il sindacato la mancanza di carichi di lavoro". I numeri dei dipendenti in cigs "saranno ristretti rispetto alle mille persone". Nicastro ha così rassicurato i lavoratori parlando di un "panico inutile" e "fuori luogo".

Gli stipendi dei dipendenti Piaggio Aero di aprile sono garantiti, poi si vedrà. Lo ha detto il commissario straordinario del gruppo aerospaziale, Vincenzo Nicastro, uscendo dall'Unione Industriali Savona, dove si è tenuto un incontro con i rappresentanti sindacali dei dipendenti. "Per quanto riguarda gli stipendi di aprile spero, credo che dovremmo sicuramente pagarli - ha detto -. Poi non andremo oltre".

I sindacati chiedono un incontro con il Governo e se la data non sarà decisa entro lunedì, sarà nuovamente sciopero per i dipendenti di Piaggio Aerospace. È quanto deciso al termine del vertice in Prefettura a Savona tra i rappresentanti di sindacati e lavoratori e il Prefetto, che si è impegnato a far pervenire oggi stesso a Roma la richiesta dei sindacati ribadendo la necessità di un incontro in tempi brevi e del fatto che la soluzione della vertenza debba dare un riscontro positivo anche per LaerH, azienda dell'incontro Piaggio. Se la data non sarà resa nota entro lunedì, i lavoratori torneranno a scioperare dando vita a una manifestazione a Genova.



Data ultima modifica 03 aprile 2019 ore 16:08