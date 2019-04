Lava i vetri a una finestra di casa, cade e muore

Una donna di 82 anni è morta in seguito alle feriti riportate cadendo da una finestra della sua abitazione. La donna stava pulendo i vetri quando ha perso l'equilibrio ed è caduta da un'altezza di oltre tre metri.

L'incidente è avvenuto in via Graffigna ad Arenzano. La vittima si chiamava Assunta Calcagno: al momento della caduta era sola in casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe sporta troppo e avrebbe perso l'equilibrio precipitando in strada. L'anziana è stata trasportata con una eliambulanza al Policlinico San Martino dove è morta poche ore dopo.