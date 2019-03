Incendio macchinario in magazzino Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti poco prima della mezzanotte a Bolzaneto perché all'interno di un magazzino di recupero e stoccaggio rifiuti, un macchinario ha preso fuoco. Sono stati gli operai che, vedendo fumo e fiamme uscire dal magazzino prima hanno tentato di spegnere l'incendio con gli estintori poi, non riuscendo, hanno chiamato il 112.

Il capannone si era riempito rapidamente di un denso fumo. La squadra dei vigili del fuoco ha subito constatato che tutti si fossero messi in salvo, dopodiché ha attaccato l'incendio con liquido schiumogeno riuscendo così ad avere ragione del rogo. Le cause sono in via di accertamento ma si presume un guasto.

L'intervento si è concluso alle 2 circa.