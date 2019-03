Ecco 800185448 contro gioco patologico

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - La Regione e Alisa lanciano la campagna "Batti il gioco. Puoi" contro il gioco patologico e il cuore dell'iniziativa è il numero gratuito 800 185 448 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Il numero permette di prenotare, anche in forma anonima, un incontro con operatori professionali senza prescrizione medica e senza dover pagare alcun ticket. La campagna sarà pubblicizzata sui bus con manifesti nelle città e sui canali social della Regione. "Il numero verde vuol essere una linea aperta non solo per i giocatori patologici ma anche per la loro rete familiare e amicale per avere informazioni su come chieder aiuto - dice l'assessore alla Sanità Sonia Viale - conoscere i servizi e chiedere un appuntamento". L' 800 185 448 si inserisce nelle attività previste dal Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico della Regione. I soggetti in cura sono passati da 116 nel 2011 a 371 nel 2018, con un picco di 408 nel 2017. La metà dei soggetti ha tra 50 e 65 anni. Il 79% è maschio.