Costa a Genova dopo 15 anni con Fortuna

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Costa Crociere è tornata a Genova ed è per restare, con la costruzione di un proprio terminal.

L'arrivo della Costa Fortuna a ponte Andrea Doria, questa mattina, ha segnato il primo scalo di 40 previsti quest'anno per 170 mila passeggeri e segna il ritorno delle navi dal comignolo giallo che mancavano da 15 anni. "Questo ritorno rappresenta per noi sia un completamento della nostra presenza in città, dove siamo operativi con la nostra sede da oltre 70 anni, sia un punto di partenza per il futuro - spiega il direttore generale di Costa crociere Neil Palomba -. Nei nostri programmi c'è infatti la costruzione di un nuovo terminal crociere nel porto di Genova". Confermata la presenza anche per il 2020: al posto di Costa Fortuna arriverà Costa Pacifica, che effettuerà 40 scali con un lieve aumento dei passeggeri trasportati.