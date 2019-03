Scullino candidato a Ventimiglia,non sono una sorpresa

"Mi avete aspettato e, come disse Massimo Troisi nel suo film: 'scusate il ritardo', ma non sono una sorpresa. Oggi diciamo che siamo pronti a partire e suggelliamo questa alleanza". Lo ha detto stamani il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino alla presentazione ufficiale della candidatura alla presenza dei vertici provinciali e locali del centrodestra unito. Scullino, ex sindaco di Forza Italia, correrà con la lista civica 'Scullino sindaco' appoggiata dal centrodestra. Ci sono trattative per l'ingresso di altri raggruppamenti civici. "Siamo finalmente qui - ha detto Massimiliano Iacobucci segretario regionale di Fratelli d'Italia - a battezzare il coach che guiderà al nostra squadra verso la vittoria". L'assessore regionale e segretario regionale di Forza Italia Marco Scajola ha detto che "il presidente Toti è al tuo fianco e sarà presente presto anche a Ventimiglia, per dare sostegno a questa coalizione".