In mostra la Marina al Polo Nord

Una mostra per raccontare la presenza italiana in artico dall'epoca delle pionieristiche spedizioni al Polo Nord fino alle missioni scientifiche di oggi. "La Marina italiana al Polo Nord. Dal Duca degli Abruzzi alle spedizioni High North" organizzata dall'Istituto Idrografico della Marina per i 120 anni della spedizione del Duca degli Abruzzi, si terrà a Genova (palazzo S.Giorgio 3-30 aprile), con 120 pezzi fra cimeli, foto, documenti, strumentazioni antiche e modernissime, per parlare di avventura e di rilevazioni scientifiche. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, a bordo di Stella Polare, baleniera riadattata per navigare fra i ghiacci fece rotta sull'Artico e sul pack riprodotto alla mostra ci sarà la slitta che portò Umberto Cagni, suo secondo, fino alla massima latitudine artica allora conosciuta: 86° 33' 49. Si ripercorreranno le imprese di Umberto Nobile negli anni Venti, che sorvolò l'Artico in dirigibile e le spedizioni del programma di ricerca High North avviato nel 2017.