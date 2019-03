Il Comune di Genova assume 711 persone

Il Comune di Genova assumerà 711 persone a tempo indeterminato entro il 2021: 347 già nel 2019, 103 dei quali nella Polizia Locale. Si va dagli amministrativi ai tecnici, con 64 nuove unità per la scuola d'infanzia e gli asili nido. Discorso a parte, poi, per le 204 unità a tempo determinato, quasi già tutte 'arruolate' grazie ai 6,8 milioni di euro circa del Decreto Genova, e in aiuto al gruppo di lavoro per la ricostruzione del Ponte Morandi, ripartiti fra agenti e funzionari di Polizia Locale, tecnici, contabili e assistenti sociali.

Oggi i dipendenti di Palazzo Tursi sono 4.937. "Per il secondo anno consecutivo abbiamo previsto il massimo delle assunzioni consentite per legge", ha spiegato l'assessora al personale Arianna Viscogliosi, chiarendo che "l'obiettivo del Comune è quello di aumentare i dipendenti". "Nelle prossime settimane usciranno i concorsi per funzionario D e C e per geometra", ha aggiunto. Con Quota 100 si stima escano 500 persone nel triennio, con 15 domande già arrivate ad oggi.



Data ultima modifica 25 marzo 2019 ore 13:32