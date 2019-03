A Imperia il miglior clima d'Italia

Il clima migliore d'Italia è a Imperia. Lo ha stabilito il Sole 24 Ore con l'inchiesta sul benessere climatico tra le 107 città capoluogo di provincia. Sul podio anche Catania e Pescara. Il clima peggiore a Pavia. Dieci gli indicatori usati per stilare la classifica. Ore di sole, ondate di calore, umidità relativa, raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge e nebbia sono alcuni degli eventi indagati. Premiato in generale il clima marino e penalizzato quello continentale. Nella top ten tutte città che si trovano sulle coste italiane: oltre alle prime tre, anche Livorno, Bari e Barletta Andria Trani, Savona, Crotone e Siracusa.

"Questo primato è uno straordinario biglietto da visita, ma non basta. Stiamo lavorando, giorno e notte, perché Imperia cambi faccia e onori le potenzialità che la natura le ha donato". Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, commentando l'indagine del Sole 24 Ore sul clima che attribuisce il primato in Italia a Imperia. "Il turismo nasce in Riviera a fine Ottocento proprio per il clima eccezionale. Per troppi anni la prima risorsa della nostra economia è stata trascurata e omologata al resto della Liguria, sino a nascondere lo slogan 'Imperia 3000 ore di sole'. Tutto il Ponente Ligure deve fare sistema, senza campanilismi, per rilanciare un turismo di qualità", dice il sindaco.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente degli albergatori, Americo Pilati: "Un grande risultato. Finalmente primi, per merito della natura. Bisognerebbe sfruttare molto di più questa possibilità che è sicuramente fonte di grande pubblicità e un ottimo biglietto da visita"



Data ultima modifica 25 marzo 2019 ore 16:08