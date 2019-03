Autostrade in tilt per rientro da riviere, fino a 20 km di coda

Circolazione in tilt sulle autostrade della Liguria per il rientro dalle località delle riviere di Ponente e Levante. Gli incolonnamenti, con traffico a fisarmonica, hanno raggiunto i 20 km. La giornata con temperature quasi estive aveva spinto i vacanzieri della domenica a raggiungere le località turistiche, complicando il rientro. "Stiamo assistendo a una situazione tipica di un controesodo estivo", dicono dal centro operativo della polizia stradale. Ci vorranno ore per far normalizzare la situazione.

Sono state soprattutto le località di mare a registrare il pieno. A Genova presa d'assalto la spiaggetta di Boccadasse.

Sulla A10, tra Finale e Savona, gli incolonnamenti hanno raggiunto i 18 km. Sulla A12, tra Chiavari e Genova il serpentone di auto è stato anche di 20 km, secondo la polizia stradale. In entrambi i casi si è viaggiato a singhiozzo e con rallentamenti.