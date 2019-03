Folklore dal mondo al Porto Antico

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Il mondo si incontra al Porto Antico per raccontare tradizioni, usi e costumi. E' La Festa dei Mondi dal 25 al 31 marzo: una settimana di laboratori, artigianato, gastronomia, musiche e spettacoli. Il tema è "Paesi, storie e costumi" e permetterà di conoscere mondi lontani. La partecipazione alla Festa dei Mondi, cresce anno dopo anno e non solo da parte di Consolati e Associazioni, ma anche di singoli operatori culturali che con entusiasmo hanno messo a disposizione le loro sedi per ospitare le attività in calendario. Oltre che all'interno de La città dei bambini e dei ragazzi, della biblioteca De Amicis, del Genoa Port Center e della Casa della Musica, quest'anno i laboratori si terranno anche presso la Capitaneria di Porto e la palestra Raider CrossFit Porto Antico. La partecipazione ai laboratori è gratuita (per prenotazioni 0102485736 / 0102485740). La festa finale in piazzale Mandraccio: un palco centrale con musica, danze e spettacoli.