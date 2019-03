Martello e coltello in duello per gelosia

Tutto per una donna: martellate e coltellate, in strada, fra la gente, all'ora di pranzo. E con le urla di lei che richiamano l'attenzione di un poliziotto fuori servizio che interviene e disarma i due. Uno è italiano, armato di martello, l'altro è marocchino che ha un coltello a serramanico. E' accaduto ieri in via Artallo a Imperia. Il marocchino ha testa e faccia pieni di sangue, quando interviene il poliziotto. Una martellata gli ha fratturato il cranio: vicino al ferito l'italiano che brandisce il martello. Lo ha colpito per motivi di gelosia. L'agente disarma l'aggressore e subito dopo il rivale. Il nordafricano viene ricoverato in ospedale. L'italiano denunciato per lesioni aggravate e possesso di droga. Purante la perquisizione dell'abitazione in cui vive i poliziotti hanno trovato 40 grammi di hashish.



