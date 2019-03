Ponte:Toti, risarcimenti a chi vive vicino alla zona rossa

"Abbiamo rassicurato tutti che la demolizione del Morandi rispetterà i più rigorosi criteri di sicurezza e anche le persone attualmente non contemplate nel Decreto Genova potranno ottenere un aiuto con la legge regionale Pris, non appena il Governo ci autorizzerà, spero in tempi brevissimi". Lo dice il governatore Toti al termine di un incontro con gli abitanti ai confini della 'zona rossa' del ponte. "Non sappiamo ancora se per questi risarcimenti ci sarà una legge o una circolare interpretativa del decreto Genova", ha aggiunto. L'incontro è avvenuto nel tendone della Protezione Civile ai confini della zona rossa in via Capello. Presenti parlamentari e consiglieri regionali e comunali di tutte le forze politiche. Uno dei rappresentanti dei cittadini che vivono a ridosso della zona rossa, Fabrizio Belotti, ha chiesto che la demolizione del moncone est del ponte avvenga con lo smontaggio meccanico come per le pile ad ovest. "Ciò ci farebbe stare più tranquilli, rispetto all'uso dell'esplosivo", ha detto.