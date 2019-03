Ex latitante Nucera non risponde a gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Nucera, l'imprenditore di Albenga (Savona) rientrato volontariamente lunedì in Italia dopo una lunga latitanza a Abu Dhabi. Questa mattina alle 10 si è recato in tribunale a Savona per l'interrogatorio di garanzia: non ha risposto al gip ma ha presentato un memoriale definito dal suo legale Carlo Biondi "molto corposo", nel quale "ha iniziato a spiegare la sua posizione". Un passaggio formale in attesa di essere sentito dal procuratore Ubaldo Pelosi che ha in carico l'indagine sul crac dell'impero immobiliare di Nucera, il Gruppo Geo fallito nel 2011. "E' tornato perché vuole difendersi - è stato il breve commento del suo avvocato - e senza la sua presenza sarebbe stato molto complicato se non impossibile".

Nucera al momento è agli arresti domiciliari.