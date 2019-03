Cocaina al ristorante, un arresto

La polizia, coordinata dalla Procura, ha arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un noto ristoratore contitolare di una antica trattoria di Sampierdarena. I poliziotti, che si sono appostati nelle vicinanze del locale, hanno visto lo chef della trattoria, Marco Macca, 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, entrare e uscire in brevi lassi temporali e hanno così deciso di seguirlo nei suoi vari spostamenti per alcuni giorni. Durante le sue uscite lo chef ha incontrato noti consumatori di droga, motivo per cui ieri pomeriggio gli uomini della Mobile hanno deciso di controllarlo. Gli agenti sono entrati all'interno della trattoria e hanno 'pizzicato' lo chef mentre nascondeva in cucina 60 grammi di cocaina. E' stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.