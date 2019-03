Incendio in una casa, morti due cani

Un incendio è scoppiato in un appartamento a Genova e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco due cani che si trovavano all'interno sono morti. Era mezzogiorno in punto quando da un appartamento sito in via Superiore Borghetto è incominciato ad uscire del fumo. La centrale operativa ha inviato la squadra di Multedo ed in supporto la prima della centrale e il carro autoprotettori per la riserva d'aria. Per entrare nell'appartamento a piano terra i pompieri hanno tagliato le inferriate e forzato la finestra. "Il fumo, originatosi in cucina aveva invaso tutto l'appartamento e nonostante il pronto intervento non è stato possibile salvare i 2 cani all'interno" hanno spiegato i vigili del fuoco. La cause del rogo sono in via di accertamento.