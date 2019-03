Torna 5 Terre Express, 99 treni giorno

Quarantasei treni regionali, per un totale di 99 convogli ogni giorno, collegheranno La Spezia con le stazioni di Levanto e delle Cinque Terre a partire da oggi. Riparte il servizio 5 Terre Express, in programma fino al 3 novembre, e il viaggio inaugurale è stato fatto anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore al turismo Gianni Berrino. I treni - ne partiranno sino a otto ogni ora - saranno rivestiti da nuove livree, che riportano una grafica dedicata alle Cinque Terre. La tariffa rimane invariata: 4 euro per i non residenti. I nuovi treni offriranno sino a 22 mila posti in più sulla tratta è stato spiegato all'inaugurazione. Nelle stazioni saranno presenti operatori, riconoscibili dal gilet rosso, per il servizio di assistenza ai clienti. Quest'anno ne sono stati assunti 24. (ANSA)



Data ultima modifica 19 marzo 2019 ore 21:03