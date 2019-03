Scout in piazza per Libera

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Tante gente e gli scout di Agesci Liguria e Masci Liguria oggi in piazza Matteotti a Genova per una anticipazione della 24^ edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera. Durante il presidio sono stati letti i nomi delle vittime della mafia organizzata. L'appuntamento con Libera è per il 21 marzo a Padova e in tante altre piazze d'Italia. Per la provincia di Genova l'appuntamento con la 24^ giornata della Memoria e dell'Impegno è a Sestri Levante.