Msc, approda a Genova la Bellissima

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Prima volta a Genova per la nuova ammiraglia di Msc Crociere, la Bellissima, varata a Southampton a inizio marzo. Per il primo attracco tradizionale cerimonia del 'maiden call' a bordo con i vertici della società, il presidente Francesco Zuccarino e il country manager Leonardo Massa, il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. "La scelta di Genova come home-port di Msc Bellissima è una testimonianza della centralità di questo territorio", ha sottolineato Massa. "A livello globale non esiste porto in cui la Compagnia movimenta un numero maggiore di crocieristi. Quest'anno la nuova ammiraglia effettuerà ben 37 scali nel capoluogo ligure, portando con sé ogni settimana circa 5.700 turisti". Nel 2019 Msc porterà a Genova 12 unità della flotta per un totale di quasi 200 scali, il 12% in più rispetto al 2018, "generando una movimentazione che stimiamo supererà il milione di passeggeri, pari a oltre un terzo della movimentazione di Msc Crociere in Italia", ha detto Massa.