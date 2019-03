Mareggiata: yacht Berlusconi,recupero con tecniche Concordia

Dopo alcuni tentativi e altrettanti stop per le condizioni meteo marine avverse sono riprese le operazioni per la rimozione del Sueno, yacht della famiglia Berlusconi insabbiato in mezzo al golfo di Rapallo durante la mareggiata del 29 ottobre scorso che ha strappato dagli ormeggi del porto Carlo Riva oltre duecento imbarcazioni. Due pontoni sono riusciti a imbragare lo yacht, precedentemente raddrizzato con le stesse tecniche utilizzate nel recupero della Concordia, e molto lentamente lo stanno sollevando per poi adagiarlo su una chiatta e portarlo via. Dovrebbero concludersi giovedì le operazioni di rimozione del Sueno. Il consorzio temporaneo di imprese Visond, a seguito di un accordo forfettario con i proprietari o i rappresentanti legali degli ultimi yacht rimasti da rimuovere, stanno operando da diverse settimane nel golfo. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco aveva dato come tempo limite massimo la settimana di Pasqua per poter restituire il lungomare a visitatori e residenti.



Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 21:02